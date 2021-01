Parma, rinforzi per la salvezza: Petriccione e Verdi le ultime idee per i Ducali

Il Parma, in piena crisi ed in lotta per la salvezza, ha bisogno di rinforzi in attacco e in mezzo al campo per continuare a lottare per la serie A. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, in mezzo al campo piace Jacopo Petriccione del Crotone (clicca qui per l'anticipazione di TMW), giocatore che il tecnico Fabio Liverani conosce molto bene. Per il reparto offensivo l'ultima idea porta a Simone Verdi del Torino.