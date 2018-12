Fonte: ParmaLive.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Roberto Inglese non prenderà parte alla sfida tra Roma e Parma a causa di una sindrome influenzale e virus gastrointestinale: per il bomber ducale quindi niente sfida odierna e 2018 che si conclude anticipatamente. Dopo il gol di Firenze e i problemi evidenziati in settimana, l'attaccante ex Napoli sarebbe comunque andato in panchina, ma i problemi fisici odierni lo costringono al forfait totale. Con lui appuntamento a Udine, per la prima sfida del Parma del 2019.