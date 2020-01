Parma-Roma, le formazioni: c'è Siligardi tra i crociati. Kalinic dal 1'

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono arrivate le formazioni ufficiali di Parma e Roma per la gara di Coppa Italia del Tardini. Tante riserve per la squadra di D'Aversa, che regala un'altra chance dal primo minuto a Siligardi, tra i migliori contro il Frosinone. Di nuovo maglia in attacco per Kurtic, con Cornelius al centro del reparto offensivo. Si rivede Scozzarella a centrocampo, con Dermaku che torna titolare in difesa così come Pezzella e Laurini. In porta c'è Colombi. Per quanto riguarda la Roma invece tanti titolari in campo, nonostante la non convocazione di Dzeko: sarà infatti Kalinic a guidare l'attacco, con Under, Pellegrini e Perotti alle sue spalle. Diawara e Cristante stantuffi a centrocampo, con Kolarov e Florenzi sulle fasce. Di seguito, gli schieramenti ufficiali:

PARMA (4-3-3): Colombi; Laurini, Dermaku, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Scozzarella, Barillà; Siligardi, Cornelius, Kurtic.

A disposizione: Sepe, Alastra, Iacoponi, Inglese, Hernani, Brugman, B. Alves, Darmian, Goglino, Kulusevski.

Allenatore: D'Aversa.

ROMA (4-2-3-1): P. Lopez; Florenzi, Smalling, Mancini, Kolarov; Diawara, Cristante; Under, Pellegrini, Perotti; Kalinic.

A disposizione: Fuzato, Mirante, J. Jesus, Cetin, Santon, Veretout, B. Peres, Kluivert.

Allenatore: Fonseca.