Parma-Roma, le formazioni ufficiali: tornano dal 1' Dzeko e Gervinho

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Diverse novità significative nei ventidue schierati da D'Aversa e Di Francesco per la sfida tra Parma e Roma in programma tra poco meno di un'ora allo stadio Tardini di Parma. Tra i padroni di casa rientro fondamentale in attacco, dove al fianco di Biabiany e Siligardi ci sarà Gervinho, grande ex giallorosso peraltro. Come già scritto va invece in tribuna Inglese, mattatore contro la Fiorentina e oggi fermato dall'influenza. Ma la vera novità sta nella bocciatura di Ceravolo, che va in panchina nonostante l'assenza del compagno: il centravanti sarà di movimento, con Siligardi ad adattarsi in un ruolo che non è propriamente il suo, mentre a centrocampo Stulac vince il ballottaggio con Rigoni.

Di Francesco cambia poco ma in modo sostanziale rispetto alla sfida casalinga contro il Sassuolo: c'è Dzeko, a digiuno da ottobre scorso, in luogo di Schick come centravanti, mentre alle spalle ancora Zaniolo e Under ma non Perotti, spazio al giovane Kluivert. In difesa nessun turno di riposo per Fazio, che gioca al fianco di Manolas, mentre sulle corsie confermati Florenzi e Kolarov, con Olsen a difesa dei pali. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida:

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Deiola, Stulac, Barillà; Gervinho, Siligardi, Biabiany.

A disposizione: Frattali, Bagheria, Gazzola, Gobbi, Rigoni, Dezi, Ceravolo, Di Gaudio, Ciciretti, Sprocati.

Allenatore: D'Aversa.

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Kluivert, Zaniolo, Under; Dzeko.

A disposzione: Fuzato, Mirante, Juan Jesus, Karsdorp, Marcano, Lu. Pellegrini, Pastore, Lo. Pellegrini, Schick, El Shaarawy.

Allenatore: Di Francesco.