Niente futuro in Qatar per Gervinho: il trasferimento dell'attaccante ivoriano dal Parma all'Al-Sadd è saltato, almeno per questa stagione. Ad annunciarlo, l'allenatore dell'Al-Sadd, Xavi, in conferenza stampa: "Ho sentito la dirigenza del club, mi hanno detto che è difficile tesserare Gervinho perché la finestra di mercato si è chiusa ieri. Se potremo registrarlo, sarà soltanto per la prossima stagione: ci spero, perché è un ottimo giocatore.

Cercheremo di prendere un quinto giocatore straniero nel prossimo periodo, purché sia svincolato. Avrei tanto voluto allenare Gervinho, ma è difficile registrarlo ora in squadra".

🎙 Xavi: I heard from the club’s management is that it is difficult to register Gervinho in the squad as the transfer window was closed yesterday. If he is registered, he will only register for the next season. He is an excellent player.#AlSadd

