Parma, saluta Barillà: giocherà in Serie B, è il nuovo colpo del Monza

Il Monza di Galliani e Berlusconi continua ad essere grande protagonista sul mercato: secondo Sky, è virtualmente chiusa la trattativa per Antonino Barillà del Parma. Dopo Machin i due club chiudono un altro affare a centrocampo, con l'ex Trapani che torna dunque in Serie B per rafforzare la compagine brianzola. Il centrocampista nell'ultima stagione in Serie A con il Parma ha giocato 26 partite, collezionando un gol e 3 assist.