Parma salvo, D'Aversa: "E' sicuramente una vigilia diversa sotto l'aspetto mentale"

Dopo la vittoria contro il Napoli che è valsa la matematica salvezza, il Parma scenderà in campo nel pomeriggio di domani, a Brescia, contro la squadra di Lopez che nell'ultimo turno è stata matematicamente retrocessa in Serie B. Ad introdurre la sfida è stato il mister dei crociati Roberto D'Aversa, che attraverso i canali ufficiali del club ha parlato della sfida di domani: "E’ una vigilia diversa per l’aspetto mentale, perché veniamo da una vittoria e quando ci sono dei risultati positivi l’aspetto mentale è totalmente diverso. Questo comunque non deve togliere nulla su come noi dobbiamo andare ad affrontare la partita di domani perché è vero che abbiamo ottenuto il risultato ma è anche vero che in queste ultime partite, iniziando dalla sfida di domani, dobbiamo cercare di recuperare quello che si è perso in questi giorni. E’ vero che a livello aritmetico abbiamo raggiunto l’obiettivo – anche se dal mio punto di vista questo aspetto non è mai stato messo in discussione – ed è giusto che si esalti il lavoro di questi ragazzi perché, a parte un periodo di non risultati, hanno fatto un lavoro straordinario. In questi giorni mi sarebbe piaciuto molto di più vedere valorizzato il loro percorso".

