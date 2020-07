Parma-Sampdoria, le formazioni ufficiali: Quagliarella dal 1', sfiderà Gervinho e l'ex Caprari

vedi letture

Attraverso i propri siti ufficiali, Parma e Sampdoria hanno reso note le formazioni per la sfida di oggi, in programma alle 17.15 allo stadio Tardini: D'Aversa non ha tante scelte ma preferisce non affaticare Inglese, ancora in panchina per la sfida odierna, con l'ex Caprari che guida il tridente con Gervinho e Kulusevski ai suoi lati. A centrocampo spazio a Hernani, Brugman e Kurtic, mentre in difesa Gagliolo spostato al centro vista l'assenza di Alves, con Iacoponi. Sulle corsie ci saranno invece Laurini e Pezzella, in una retroguardia profondamente rivoluzionata rispetto alle ultime uscire. In porta il solito Sepe. In panchina spicca la presenza degli ungheresi Kosznovszky e Balogh, chiamati a rimpinguare la rosa di D'Aversa.

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Dermaku, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Caprari, Gervinho.

A disposizione: Colombi, Dermaku, Regini, Karamoh, Inglese, Barillà, Siligardi, Kosznovszky, Balogh, Sprocati.

Allenatore: D'Aversa.

Nella Sampdoria tanti cambi rispetto all'ultima sfida, con l'attacco totalmente rivoltato: fuori Gabbiadini e Bonazzoli, dentro Ramirez e Quagliarella, con Jankto e Depaoli che sarannogli esterni di centrocampo del 4-4-1-1. In difesa rientra Bereszynski, con Murru a sinistra e Yoshida-Chabot coppia centrale, davanti naturalmente ad Audero.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Chabot, Murru; Depaoli, Ekdal, Thorsby, Jankto; Ramirez; Quagliarella

A disposizione: Seculin, Augello, Linetty, Bonazzoli, Colley, Askildsen, La Gumina, Maroni, Tonelli, Gabbiadini, Leris, Bertolacci.

Allenatore: Ranieri.