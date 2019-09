Parma-Sassuolo, i voti ai tecnici: D'Aversa rialza la testa, De Zerbi male

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Parma fa suo il derby emiliano raccogliendo il premio alla perseveranza, nonostante per 95' la porta di Consigli sembrava inviolabile. Sorride Roberto D'Aversa che aveva ammesso di non aver dormito la notte dopo il secondo ko consecutivo. Ha preparato benissimo la partita e la squadra esce fuori da una situazione che rischiava di diventare preoccupante.

ROBERTO D'AVERSA 7 - Nozze coi fichi secchi o quasi, viste le numerose assenze. Mette in campo una squadra equilibrata, ordinata, che sa sfruttare le qualità in profondità di Gervinho. Prova a correggere in corsa togliendo un Inglese irriconoscibile, viene premiato per lo spirito col quale la squadra spinge ancora al 95' nonostante un rigore sprecato.

ROBERTO DE ZERBI 5.5 - Cambia due terzi del centrocampo togliendo il Duncan sontuoso visto con la SPAL e un Traoré in ascesa. La prestazione di Locatelli nei primi 45' lo fa tornare sui suoi passi. La squadra ha un buon possesso palla ma fatica a uscire dalle corde nelle quali il Parma l'ha messo. Non riesce a cambiare l'inerzia ma nonostante ciò quasi la sfanga.