Parma-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Siligardi e Babacar le scelte in attacco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il 4-3-3 la fa da padrona. Modulo speculare per il derby dell'Emilia, Parma-Sassuolo, gara di pranzo del tredicesimo turno di Serie A. Tra i crociati Scozzarella in cabina di regia, con Stulac che perde il ballottaggio e, rientrato dalla squalifica, si accomoda in panchina. In avanti, a sorpresa, spazio per Siligardi, con Ciciretti e Biabiany dati partenti alla vigilia che potranno entrare solo a gara in corso. Tra gli ospiti sciolte le riserve sulla difesa: si passa a quattro, con Rogerio che partirà terzino. In mediana Bourabia si prende un posto accanto a Duncan e Magnanelli, mentre è tempo di panchina per Lirola e Sensi. In avanti Berardi e Boateng si appoggeranno su Babacar che ha superato la concorrenza di Di Francesco e Djuricic. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida delle 12:30:

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, B.Alves, Bastoni, Gagliolo; Grassi, Scozzarella, Barillà; Siligardi, Inglese, Gervinho.

A disp: Frattali, Bagheria, Gazzola, Sprocati, Deiola, Stulac, Rigoni, Ciciretti, Biabiany, Ceravolo.

Allenatore: D’Aversa

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Marlon, Magnani, Ferrari, Rogerio; Duncan, Magnanelli, Bourabia; Berardi, Babacar, Boateng.

A disp: Pegolo, Lemos, Peluso, Lirola, Dell’Orco, Sensi, Locatelli, Djuricic, Trotta, Brignola, Di Francesco, Matri.

Allenatore: De Zerbi