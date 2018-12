Parma, Scozzarella: "21 punti strameritati. Ieri grande partita del Chievo"

Fonte: ParmaLive.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ospite dei microfoni di TvParma, il regista crociato Matteo Scozzarella commenta così il momento della squadra dopo il pari raccolto contro il ChievoVerona al Tardini: "Il Chievo ha fatto una ottima gara, sono sorpreso che abbia così pochi in classifica perché è una ottima squadra. Erano organizzati bene, hanno fatto una grande partita e a centrocampo non avevamo spazio. Nel secondo tempo, alzando il ritmo, abbiamo trovato molto più spazio", evidenzia ParmaLive.com.

Ieri ti sei mosso tanto alla ricerca della posizione.

"Era necessario, essendoci il trequartista nelle mie zone era necessario trovare una posizione in cui farmi trovare".

Punto importante perché arrivato in rimonta: sei d'accordo?

"E' stato un bel segnale, è vero che a volte facciamo fatica quando andiamo sotto. E' dispiaciuto a tutti non essere riusciti a vincere, facendo un po' di autocritica credo che nel primo tempo alzando il ritmo avremmo potuto metterli più in difficoltà".

Ti saresti aspettato di avere 21 punti dopo 15 partite?

"L'ambizione di ogni giocatore porta a pensare a fare il massimo sempre, è ovvio che 21 punti sono tanti per quello che dovrebbe essere il nostro campionato. La cosa bella è come sono arrivati questi punti, ci gratifica tutti e ci ripaga del lavoro settimanale. Ogni punto è stato più che meritato. E' talmente imprevedibile come campionato, lo abbiamo dimostrato anche noi, che è difficile fare tabelle...".

Grandi coi grandi e piccoli con le piccole: solo 2 punti in casa contro Frosinone e Chievo, ma grandi imprese a Torino, Milano e Genova. Era successo anche l'anno scorso, in Serie B, come mai?

"E' successo anche l'anno scorso è vero, è tutto riconducibile al nostro modo di giocare. Per come interpretiamo le partita è abbastanza ovvio che certe squadre ci mettono in difficoltà più di altre".