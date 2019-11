© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nell'intervallo di Parma-Roma, il centrocampista degli emiliani Matteo Scozzarella ha commentato così la prima porzione di gara: "Era il nostro obiettivo quello di non dare campo alla Roma, cercando di sfruttare le nostre caratteristiche. Sappiamo che la Roma in trasferta viaggia alla grande, noi dobbiamo cercare di continuare così e magari di essere più concreti sotto porta. Speriamo di mantenere questa intensità per tutti i novanta minuti".