Parma, Scozzarella: "Dobbiamo ancora lottare per la salvezza"

Intervenuto ai microfoni Sky, il playmaker del Parma, Matteo Scozzarella, ha così parlato a pochi minuti dall'inizio del match col Benevento: "Inzaghi dice che noi non c'entriamo nulla con la zona salvezza? Il mister lo abbiamo affrontato anche in Lega Pro e diceva le stesse cose. Ad oggi dobbiamo affrontare il tipo di campionato che dice la classifica. E la classifica dice che dobbiamo ancora lottare per toglierci di dosso le squadre che in questo momento sono sotto di noi".