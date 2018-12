Parma, Scozzarella: "Gervinho quando gioca si diverte"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Matteo Scozzarella, centrocampista del Parma, ha analizzato a DAZN la gran stagione del compagno di squadra Gervinho: "Fuori dal campo è come in campo: si diverte quando gioca e si diverte con noi ma la sua vita privata la tiene per sé. Poi però è sereno quando deve entrare in campo".