Parma, Scozzarella: "Grande partita contro una grande squadra"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista del Parma Matteo Scozzarella, ai microfoni di Sky, ha parlato così subito dopo la fine del match contro l'Inter: "Era il tipo di partita che ci aspettavamo. Abbiamo fatto quello che ci eravamo prefissati, siamo riusciti a non far giocare bene i loro attaccanti. Peccato per l'episodio del 2-2 ma è stata una bella partita".

Addirittura avreste potuto vincere, c'è quasi il rimpianto per non aver preso tre punti:

"E' stata una grande partita contro una grande squadra, dobbiamo pensare che questo deve essere il preludio per una grande partita martedì, altrimenti queste partite servono a poco".

Un risultato così, considerando le assenze, vi dà grande autostima:

"Noi abbiamo sempre saputo reagire quando mancava qualcuno o quando eravamo in un periodo negativo. Siamo una grande squadra, sappiamo soffrire e partite come questa ci insegnano che possiamo fare grandi partite".