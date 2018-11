© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Matteo Scozzarella, centrocampista del Parma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Negli ultimi anni sono cambiate tante cose e le soddisfazioni raddoppiano. È bello poter condividere tutte queste emozioni con il gruppo. L'anno scorso siamo andati benissimo, io sono rimasto ai box per un po' ma adesso ho recuperato e sto bene. Abbiamo giocatori di grande qualità come Inglese e Gervinho e questo è molto importante. Dobbiamo pensare solo a fare i punti per la salvezza. Mi ricordavo Gervinho alla Roma, mi ha sempre impressionato e in allenamento fa capire di essere diverso dagli altri. Stiamo parlando doi un giocatore perfetto per esaltare le qualità della squadra. Contro il Milan sarà una partita bella, ci arriviamo sereni e con tanti punti. Arriveranno anche momenti più difficili e per questo dobbiamo continuare così. Pensiero all'Europa? È normale che ci sia, siamo tutti ragazzi con grandi ambizioni, ma dobbiamo essere realistici e pensare solo alla salvezza. Sarebbe comunque bellissimo rimanere al sesto posto".