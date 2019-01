Fonte: Parmalive.com

Ormai è ben noto, il Parma sta cercando un centrocampista visto l'infortunio di Alberto Grassi, che ha finito anzitempo la stagione. Il nome caldo circolato nella giornata di ieri è quello dell'ex milanista e genoano Juraj Kucka, in uscita dai turchi del Trabzonspor. Secondo quanto appreso dalla redazione di Sport Parma, il centrocampista vorrebbe tornare in Italia e sarebbe intrigato dall'ipotesi Parma, che avrebbe offerto al giocatore un contratto da due anni e mezzo fino al giugno 2021. Se dovesse arrivare lo slovacco, ecco però che qualcuno dovrebbe partire, anche per liberare posti nella famigerata lista. I centrocampisti che potrebbero partire sono uno o addirittura due, con i più indiziati che sembrerebbero Jacopo Dezi (su di lui Foggia e Benevento) e Alessandro Deiola (cercato da Cremonese, Lecce, Brescia e Verona).