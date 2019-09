Parma, senza campionato D'Aversa può lavorare sulle alternative

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Senza nazionali, solo tre, e con la libertà di lavorare senza l'impegno domenica, con la società che ha scelto di non fare amichevoli durante la settimana di pausa, Roberto D'Aversa ha potuto lavorare su tutte le alternative che la rosa gli mette a disposizione. In primis sulla crescita di condizione del colpo finale del mercato estivo, quel Matteo Darmian che diventerà quasi certamente titolare già dalla sfida contro il Cagliari di domenica pomeriggio: il laterale italiano è apparso già in buona forma, non ci sono grossi dubbi sulla sua presenza in campo al Tardini.

Attenzione anche a Yann Karamoh, che in questi giorni ha potuto lavorare senza la "pressione" del compagno Kulusevski, impegnato con la Svezia Under 21 e titolare nelle prime due gare di campionato. Per non parlare di Siligardi, messo addirittura fuori squadra dopo aver rifiutato la cessione: il francese ha l'opportunità di scalare le gerarchie e candidarsi per una maglia da titolare già per la sfida al Cagliari.

Terzo dubbio, il regista: Gaston Brugman o Hernani in cabina di regia? Contro la Juve ha iniziato l'ex Pescara, il brasiliano è invece stato scelto per il ruolo contro l'Udinese. Contro il Cagliari potrebbe toccare nuovamente all'uruguaiano, anche se molto dipenderà anche dalle condizioni di Kucka, ieri ancora in campo con la Slovacchia e che a Collecchio tutti attendono dopo l'assenza contro la Juve e la panchina di Udine.