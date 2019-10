Parma senza nove, D'Aversa verso l'Inter spiega le possibili soluzioni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Parma è senza centravanti. Out per infortunio Cornelius e Inglese, Roberto D'Aversa, tecnico dei ducali, prova a far chiarezza su chi potrebbe giocare nel ruolo contro l'Inter. "Avendo cinque difensori potete immaginare lo schieramento dietro. Non avendo un centravanti di punta si può pensare a qualcuno con caratteristiche diverse. Kulusevski quel ruolo lo ha fatto, bisogna ragionare anche sugli altri. Sia Karamoh che Sprocati meriterebbero di giocare".