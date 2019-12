© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il portiere del Parma ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la sconfitta contro il Milan: "E' stata una bella partita. Peccato per il risultato per come è nato. Ci spiace tantissimo".

Parma giocato bene ma poco incisivo.

"Abbiamo fatto una buona partita, loro sono stati bravi ad aggredisci. Siamo stati in partita fino all'88'. Peccato non aver sfruttato le occasioni avute".

Le motivazioni della scarsa incisività?

"La troppa voglia di portare punti a casa ci fa abbassare".

Le piace questo campionato aperto con l’Inter capolista?

"Mi spiace non ci sia il Napoli lì ma io gioco nel Parma. A Bologna avevamo una vittoria assicurata e oggi avremmo avuto un punto più. Sarebbe stato un campionato bellissimo anche per noi".