Parma, Sepe: "Felice a Parma, ma se dovesse chiamarmi Ancelotti..."

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intercettato dai microfoni Sky, il portiere crociato Luigi Sepe si è così espresso al termine del match col Frosinone: "Fortunatamente è finita in parità. Siamo contentissimi di questo, visto come si era messo il secondo tempo. L'importante era non perdere, ci siamo riusciti".

Il Parma non ha giocato la sua miglior partita stagionale.

"Secondo me eravamo un po' tesi nel primo tempo, sapevamo che era una partita importantissima per la classifica: vincendo oggi saremmo andati a 10 punti sull'Empoli e a 11 sul Frosinone. Considerando che siamo quasi alla fine del girone d'andata, sono tantissimi punti. Però ripeto, per come si era messa, siamo felicissimi di non aver perso".

A Napoli Ancelotti cambia spesso i portieri, mentre tu con Sarri non hai avuto molte chance.

"A saperlo prima... (ride, ndr). No, veramente: sono contentissimo di stare qui, di giocare con continuità e di divertirmi. Tuttavia sono ancora del Napoli: in futuro vedremo... Se il mister dovesse chiamarmi, io da tifoso napoletano sarei contentissimo. Però mi deve chiamare, speriamo mi chiami".

Fai il tifo per il Napoli?

"Sì, spero vincano martedì e che accorcino le distanze dalla Juve".