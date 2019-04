© foto di Federico Gaetano

Intervenuto in mixed zone, il portiere gialloblu Luigi Sepe ha così parlato dopo lo 0-0 col Sassuolo anche della prossima sfida contro il Milan: "Speriamo che si vinca immeritatamente, al contrario di quanto successo all'andata. Noi non dobbiamo guardare il gioco e le occasioni, dobbiamo andare al sodo: fare un tiro in porta e vincere la partita. Futuro? Non ci penso, è la verità. Stiamo lavorando bene, sono contentissimo di stare qui. Non ci penso all'anno prossimo, sono concentrato sulla salvezza. Spero di conquistarla il prima possibile, dopo penseremo al resto", evidenzia ParmaLive.com.