Parma, Sepe: "Gervinho per noi è devastante, vittoria che vale tanto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Luigi Sepe, portiere del Parma, parla così al termine della sfida tra crociati ed Empoli, in cui ha aiutato la squadra con tante uscite decisive e un intervento importante nel finale: "Dobbiamo lottare fino alla fine, oggi una grandissima vittoria che vale più di tre punti, ci fa capire che siamo forti dopo la brutta sconfitta di Napoli. Sinceramente non mi aspettavo di partire così bene ma visti i giocatori che abbiamo a disposizione forse dieci punti sono anche pochi. Gervinho per noi è devastante, ma non è solo lui, abbiamo un grande gruppo. Dobbiamo andare avanti così e vedere alla fine dove arriviamo", le sue parole a Sky.