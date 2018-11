Parma, Sepe: "Grande prestazione, ma l'obiettivo resta la salvezza"

Non ci libereremo così facilmente di questa Juventus. Possiamo dire che rubano, che inventano, che sono ladri e galeotti ma la verità è che questi sono di un altro pianeta e, mentre le altre società venivano demolite da cinesi e banditi, loro costruivano il futuro. Non puoi competere...

Juve, che noia. Milan, Gattuso sfiora l'impresa con la squadra B. Parma, squadra rivelazione e per Faggiano rinnovo meritato. I cambi...cambiano (per ora)

Cuneo, Scazzola: "Gara difficile per via delle tante assenze"

Serie C, i risultati delle 20:30: vince il Catanzaro, pari per il Rende

Capuano assicura: "Io alla Casertana? Al momento non c'è nulla"

Rimini, Acori: "V. Verona in forma, ma anche noi siamo in crescita"

Paganese, De Sanzo: "Lodevole il carattere, ma in futuro pretendo di più"

Piacenza, Franzini: "Novanta minuti per cancellare la gara di Pistoia"

Novara, Ludi: "Per il Gozzano è la Partita. Ma anche per noi"

Monopoli, Scienza: "Entrambe le squadre non hanno ma mollato"

Viterbese, ag.Molinaro: “Felice per l’esordio, avanti così”

Serie C, gruppo A. I risultati del pomeriggio: continua il sogno Carrarese

Serie C, gruppo B. I risultati del pomeriggio: la Fermana cade a Pesaro

Serie C, gruppo A: l'Alessandria è in crisi. E il Cuneo passeggia 0-3

Serie C, gruppo B. Le gare delle 18,30: pareggio tra Monza e Imolese

Un post condiviso da luigisepe (@luigisepe) in data: Nov 25, 2018 at 8:41 PST

Il portiere Luigi Sepe esulta dal proprio profilo Instagram per la vittoria di oggi del Parma sul Sassuolo. Il guardiano dei pali crociati ha infatti lasciato un commento sulla gara odierna, accompagnato da una foto che lo ritrae impegnato nel match. Le sue parole: "Ancora una volta una grande prestazione. Niente arriva per caso, ma l'obiettivo è sempre lo stesso: la salvezza".

