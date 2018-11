Parma, Sepe: "Il gol non è un problema. Punto importantissimo"

Fonte: parmalive.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luigi Sepe, portiere del Parma, ha parlato in zona mista dopo il pareggio contro il Frosinone: "Nel finale ho fatto una buona parata, ma sono contento soprattutto per la prestazione della squadra: per come si era messa la ripresa, potevamo perdere. Siamo stati bravi nella gestione: quando c'era da spingere abbiamo spinto, quando c'era da difendere abbiamo difeso. Paura di perdere? Se guardiamo la classifica noi stiamo meglio di loro, siamo in una posizione nettamente migliore: se c'era una squadra che doveva spingere, quella era il Frosinone. Noi abbiamo fatto la nostra solita partita: nel secondo tempo abbiamo iniziato benissimo, poi è arrivata l'espulsione e siamo indietreggiati e siamo ripartiti quando c'era da ripartire. La squadra non segna da tre gare? E' un problema quando prendi tre gol con l'Atalanta e due con la Lazio. Finché non segni ma non subisci, va bene. Quando prendi tre gol ma non ne fai, diventa un problema. Muovere la classifica? Venivamo da due sconfitte di seguito, però avendo fatto tanti punti all'inizio, abbiamo ancora una buona classifica. Secondo me questo punto è importantissimo, col Frosinone era una partita non perdere soprattutto. Ci siamo riusciti, siamo contenti: da domani penseremo al Torino. In dieci sofferto meno? Sì, non abbiamo sofferto tantissimo, era una partita equilibrata. Siamo stati corti e attenti, non abbiamo sofferto nulla. Siamo contenti del risultato. La parata nel finale? C'era da pensare al calcio d'angolo, perché magari fai un miracolo al 90′ ma dopo prendi gol e non si ricorda nessuno della parata. C’era da finire la partita e ci siamo riusciti, sono contento per questo. Parate salva risultato? Sono parate da fare. Sono contentissimo per me e per la squadra".