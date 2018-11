Parma, Sepe: "La mia parata oggi ci ha portato un punto"

Fonte: parmacalcio1913.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una parata decisiva nel finale per Luigi Sepe, protagonista oggi nel pareggio del Parma contro il Frosinone. “È stata una buona parata ma sono contento per la prestazione della squadra. È una gara che potevamo vincere ma, visto come si è messa a metà del secondo tempo, potevamo anche perdere. Siamo stati bravi a gestirla, a spingere quando c’era da spingere e difendere quando c’era da difendere. Se guardiamo la classifica stiamo meglio di loro, abbiamo otto punti di vantaggio sul Frosinone e sull’Empoli".

Sulla finale: "Dopo l’intervento ho pensato soltanto al calcio d’angolo perché magari fai un miracolo al 90′ ma dopo prendi gol e non si ricorda nessuno della parata. Sono parate da fare. Io sono contentissimo per me e per la squadra, con l’Empoli il mio intervento ci ha portato tre punti ed oggi un punto: va bene per il Parma".