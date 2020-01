© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Purtroppo una lesione mi terrà fuori per un po'... I tempi possono variare da 1 a 3 mesi e solo con il passare delle giornate si potrà capire insieme al dottore cosa e come agire". A parlare così è Luigi Sepe, portiere del Parma infortunatosi nell'ultimo turno di campionato contro l'Udinese. Su Instagram, infatti, il numero uno dei ducali conferma il lungo stop a cui dovrà sottoporsi. "Una cosa è sicura - prosegue Sepe - tornerò nel più breve tempo possibile e nel migliore dei modi!". Il Parma, dunque, in queste ore è tornato sul mercato alla ricerca di un sostituto.