© foto di Federico Gaetano

Luigi Sepe, portiere del Parma, è intervenuto ai microfoni di Sky a pochi minuti dal match contro il Bologna: "Il risultato dell'Empoli non ci cambia nulla. Sappiamo cosa fare per affrontare questa gara, vogliamo un risultato positivo. Abbiamo studiato il Bologna come studiamo tutte le altre squadre. Hanno grandi individualità e possono fare male sia da lontano sia dentro l'area, cercheremo di fare del nostro meglio".