Fonte: parmalive.com

© foto di Federico Gaetano

C'è rammarico in casa Parma per non aver portato punti in classifica alla prima di campionato con la Juventus, ma c'è comunque consapevolezza di aver fornito un'ottima prestazione, come testimoniato dalle parole di Luigi Sepe tramite un post su Instagram: "Siamo stati vivi fino all’ultimo minuto. Senza mollare mai. Non sono arrivati i punti, è vero, ma lo spirito c’è. E ci sarà sempre. Forza Parma".