Parma, sfida al Bologna per Vukovic dell'Olympiacos

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Jagoš Vuković potrebbe diventare un calciatore ducale. Secondo quanto raccolto in esclusiva da ParmaLive.com, Parma e Bologna sono in contatto con l'entourage del classe '88 di proprietà dell'Olympiakos. Difensore della Nazionale serba, ha disputato la seconda parte dell'ultima stagione al Verona, collezionando 15 presenze e un gol. Adesso, dopo il ritorno in Grecia, il possibile ritorno in Italia, con la compagine ellenica disponibile a lasciarlo partire in prestito.