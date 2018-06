Parma, shopping in casa Sampdoria: ben quattro i nomi sul tavolo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Shopping del Parma a Genova, sponda Sampdoria? Sì, secondo Sky Sport. Il club ducale sarebbe infatti vicino sia a Emiliano Viviano per la porta che a Fabio Quagliarella per l'attacco. Non solo: i blucerchiati propongono anche i terzini Jacopo Sala e Vasco Regini. Tanti nomi sul tavolo, la sensazione è che gli affari siano in vista sull'asse Parma-Sampdoria.