© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo la redazione di Sky Sport Yann Karamoh sarebbe vicino a passare al Parma. L'esterno di proprietà dell'Inter potrebbe presto diventare un nuovo giocatore crociato, come testimoniato anche dalle parole del suo agente che ha dichiarato che il ragazzo gradirebbe la piazza gialloblu. La trattativa prosegue, ma il futuro di Karamoh è sempre più gialloblu. Nell'ultima stagione il giocatore ha militato al Bordeaux in prestito, segnando 3 reti in 22 partite.