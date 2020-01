© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Corriere dello Sport rivela che il Parma avrebbe trovato l’accordo con la SPAL sulla base di quattro milioni per l'addio di Jasmin Kurtic, cifra considerata adeguata dal club ferrarese per privarsi di uno dei migliori giocatori della rosa e anche ieri in campo contro l’Hellas Verona. Nonostante le smentite nel post partita del patron Colombarini, l’affare, secondo il quotidiano romano, sarebbe in dirittura d’arrivo, con solo gli ultimi dettagli da limare.