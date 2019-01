Parma, si ferma Rigoni: distorsione alla caviglia destra

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Parma è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una doppia seduta. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto questa mattina lavori di core stability seguiti da un lavoro di forza, cambi di direzione ed un lavoro tecnico-tattico per reparti. Nel pomeriggio, invece, i consueti lavori di attivazione e torelli seguiti da esercizi sul possesso palla. La seduta è stata conclusa da un triangolare in porzione ridotta del campo. Luca Rigoni ha interrotto l’allenamento pomeridiano a causa di una distorsione alla caviglia destra. Amato Ciciretti ha lavorato parzialmente con i compagni. Lavoro personalizzato, infine, per Gervinho, Roberto Inglese e Matteo Scozzarella.