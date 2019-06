Parma, si insiste per Ciano: parti sempre più vicine

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Camillo Ciano e il Parma, le parti si avvicinano ulteriormente. Il portale Sportmediaset.it scrive che il calciatore è prossimo a trasferirsi in Emilia dopo la retrocessione del Frosinone in Serie B. Il pressing ducale vedrà dunque il buon esito dell'affare. Sulle tracce di Ciano, per la nuova stagione, c'è anche l'Udinese.