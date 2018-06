Parma, si lavora al ritorno di Edera. Ipotesi prestito

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sarebbe un ritorno gradito quello di Simone Edera a Parma. Pur avendo giocato solo sei mesi in Emilia, l’esterno di proprietà del Torino ha disputato con grande personalità i playoff di Lega Pro, segnando anche il gol del decisivo 2-1 a Lucca. Il direttore sportivo Daniele Faggiano starebbe lavorando, come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta di Parma per riportare il classe 1997 a Parma. Lo scoglio è la cifra richiesta dal Torino, che tuttavia si potrebbe aggirare con un prestito.