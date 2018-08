Parma, si presenta Bastoni: "Il recupero procede bene, non vedo l'ora"

Fonte: Parmalive.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Insieme ad Alberto Grassi, oggi il Parma ha presentato anche il giovane difensore Alessandro Bastoni. Queste le parole del calciatore: "Ho scelto il Parma grazie alle parole del mister e del direttore. Da piccolo andavo spesso a vedere il Parma, speriamo di raggiungere la salvezza. Il recupero? Direi che procede bene, siamo in linea con le tempistiche. L'esperienza con l'Atalanta mi ha dato una formazione importante, adesso non vedo l'ora di scendere in campo e di dimostrare quanto valgo. Ispirazioni? Mi piace Sergio Ramos, seguo tutte le partite del Real Madrid e della Nazionale spagnola per cercare di rubargli qualcosa. Come modello più vicino mi piace Caldara".