Parma, si punta al ritorno di Bastoni. Dipende da Conte e dall'Inter

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alessandro Bastoni potrebbe ritornare al Parma dopo l'ottima stagione disputata l'anno scorso. Sky rivela che centrale classe 1999 è finito nuovamente nel mirino della dirigenza gialloblu. Bastoni l’anno scorso si è consacrato in Emilia, collezionando 24 presenze totali in Serie A e mettendosi in mostra con ottime prestazioni al fianco di capitan Bruno Alves. Poi la fine del prestito, il ritorno all’Inter ed il precampionato con Conte che spesso ne è rimasto contento: ora la dirigenza nerazzurra potrebbe ancora una volta valutare il prestito di Bastoni per garantirgli per un anno di maggiore visibilità e minutaggio in campo, vista la concorrenza di assoluto livello a cui si troverebbe davanti in nerazzurro.