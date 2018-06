Parma, si tenta il sorpasso alla Fiorentina per Brignola. Piace Thomasson

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Parma sugli scudi in questi primi giorni di mercato. Il club ducale, tornato in Serie A dopo una triplice scalata, vuole recitare un ruolo di primo piano e punta a rinforzarsi: secondo La Gazzetta dello Sport, gli emiliani starebbero cercando il sorpasso alla Fiorentina per l'esterno offensivo del Benevento Enrico Brignola. A centrocampo, invece, piace il francese Adrien Thomasson del Nantes.