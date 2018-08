Parma, Sierralta: "Sono felice di essere rimasto. Salvezza possibile"

Fonte: Parmalive.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Francisco Sierralta, a Parma già nella scorsa stagione, ha così parlato in conferenza della sua permanenza in Emilia: "Sono molto contento di essere rimasto al Parma. L'anno scorso ho avuto il piacere di giocare con Lucarelli, mi ha insegnato tanto. Quest'anno in difesa abbiamo Bruno Alves, un giocatore con grande esperienza: anche col suo contributo, possiamo riuscire a raggiungere la salvezza. A che punto sono a livello fisico? Mi alleno ogni giorno al massimo, sono sempre pronto. E' molto importante il lavoro giornaliero".