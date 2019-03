Parma, Siligardi: "Cerchiamo di conquistare punti importanti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di Sky nel prepartita di Parma-Genoa, l'attaccante dei crociati Luca Siligardi ha parlato così a pochi minuti dalla sfida: "Cercheremo di affrontare la gara come sempre, giocando nella nostra maniera. Cercheremo le ripartenze, aprendo il gioco e cercando cross importanti per Inglese. In casa stiamo facendo un po' di fatica, ma abbiamo anche giocato contro le più grandi. Oggi abbiamo una partita diversa, cercheremo di portare a casa punti importanti".