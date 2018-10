Parma, Siligardi: "Gervinho per noi è un giocatore importantissimo"

© foto di Federico Gaetano

In una intervista concessa a Sky, l'attaccante crociato Luca Siligardi ha così introdotto il match con l'Atalanta: "Loro sono una squadra brava in tutto, ma dovremo stare attenti soprattutto ad Ilicic e Gomez. La classifica attuale non rispecchia i valori dei bergamaschi. Gervinho? Per noi è un giocatore importantissimo, lo ha dimostrato: su di lui facciamo molto affidamento. E' un aiuto importante per noi".