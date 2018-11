Parma, Siligardi: "Sono interista, ma col Milan non sarà un derby per me"

Fonte: ParmaLive.com

© foto di Federico Gaetano

L'esterno offensivo del Parma, Luca Siligardi, ha parlato della sfida di domenica contro il Milan e del suo momento ai microfoni di TvParma: "Volevo rimanere e ho fatto tutto il possibile per restare a Parma. Dovevo dimostrare che posso starci e giocarmela con gli altri. Ora bisogna lavorare come già stiamo facendo, restare un gruppo molto unito e forse potremo toglierci delle belle soddisfazioni. Poi è tutto più semplice giocando accanto a giocatori come Inglese e Gervinho, sono grandissimi calciatori. Il Milan? Sarà una partita difficile ma importante come tutte le altre, dovremo affrontarla come abbiamo affrontato tutte le altre in questo campionato. Poi io sono un interista, ma la vivo in maniera normale, non è assolutamente un derby per me".