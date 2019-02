Parma, Siligardi sul mancato saluto di CR7: "Lo capisco, era deluso"

Fonte: ParmaLive.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ospite di 12TvParma, Luca Siligardi, attaccante crciato, è tornato sul grande pareggio di sabato sera contro la Juventus: "E' stata una gioia immensa, anche perché le altre volte che ho giocato a Torino ci sono state solo delusioni. E' stata una prestazione incredibile che resterà nella nostra storia e in quella della società. Volevamo fare qualcosa di importante e abbiamo dato tutto per raggiungere l'obiettivo, nel secondo tempo siamo entrati col piglio giusto".

La sconfitta con la SPAL: "Sono cose che capitano, ci può stare in un campionato difficile e combattuto come la Serie A. Non abbiamo subito il contraccolpo ma abbiamo continuato a lavorare e a caricarci".

Il mancato saluto di CR7: "Lo capisco, ha segnato una doppietta che non è servita a vincere, ci tenevo a salutarlo ma non è che la notte non ho dormito. Lo capisco, sono cose che nascono dalla delusione".