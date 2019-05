© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il futuro dell’esterno offensivo Yves Baraye, attualmente in forza al Padova, potrebbe essere in Bulgaria. Come riporta il portale Topsport.bg il direttore sportivo del CSKA Sofia Cristiano Giaretta avrebbe infatti visionato il calciatore, legato al Parma fino al 2020, in occasione dell’ultima gara dei biancoscudati in Serie B contro il Lecce in cui il senegalese si è messo in mostra segnando la sua prima rete con la maglia dei veneti. Il giocatore classe ‘92 a fine stagione rientrerà con tutta probabilità al Parma, nonostante il Padova abbia un’opzione per riscattarlo, e da lì potrebbe volare verso la Bulgaria per vestire la maglia del prestigioso club della capitale bulgara.