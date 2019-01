Parma, sorpasso sul Chievo per il portiere Brazao

© foto di Giacomo Iacobellis

Secondo quanto riferito da Sky Sport il Parma avrebbe superato il ChievoVerona nella corsa a Gabriel Brazao, portiere classe 2000. I ducali si erano inseriti nella corsa al calciatore dopo che i veneti non erano riusciti a chiudere l’affare e nel corso della giornata appena trascorsa avrebbero sopravanzato i rivali arrivando a un passo dalla chiusura. I ducali preleveranno Brazao in sinergia con l’Inter col giocatore che vestirà per sei mesi la maglia gialloblù prima di trasferirsi in estate in nerazzurro.