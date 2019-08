Parma, sorpresa per la difesa: idea Darmian

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nome a sorpresa per il Parma. Come raccolto dai colleghi di Parmalive.com i crociati avrebbero messo nel mirino Matteo Darmian, terzino italiano del Manchester United, obiettivo di lunga data di molte big italiane ed europee, come Juventus, Inter e Valencia. La volontà del Manchester United di alleggerire la rosa a disposizione di Solskjaer con un’operazione in stile Sanchez all’Inter (prestito con ingaggio ridiscusso fra i due club) apre uno spiraglio che sarebbe sicuramente sorprendente. Lo United libererebbe a zero l’ex settore giovanile del Milan, che verrebbe tesserato in prestito dai ducali con appunto una ridiscussione riguardante l’ingaggio, decisamente fuori portata per il Parma. Darmian, in scadenza nel 2020, deciderebbe in seguito dove proseguire la carriera, con la possibilità di accasarsi a zero in una nuova società.