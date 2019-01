Parma-SPAL, le formazioni ufficiali: D'Aversa sceglie Biabiany, c'è Kucka

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Andiamo ad analizzare le scelte di Leonardo Semplici, tecnico della SPAL, che cambia modulo e rivoluziona di conseguenza la formazione per la sfida ai ducali. 4-4-2 e addio alla difesa a tre,con Bonifazi laterale destro e Simic-Felipe centrali, arretrando Fares in difesa sulla corsia di sinistra e avanzando Lazzari su quella di centrocampo. Kurtic si adatta a fare il laterale di sinistra, mentre davanti c'è Paloschi, alla 300a in carriera, al fianco di Petagna. Antenucci parte quindi dalla panchina.

Ed ecco il Parma: squadra che vince non si cambia, ma se di mezzo c'è il mercato ecco che le scelte devono forzatamente essere elastiche. Per D'Aversa in campo nove undicesimi rispetto alla sfida di Udine, con Scozzarella che torna in cabina di regia in luogo di Stulac e Kucka promosso titolare al posto di Deiola, tornato al Cagliari. Nel tridente ancora Biabiany, e non Siligardi come sembrava alla vigilia, al fianco di Gervinho e Inglese. Intonsa la retroguardia, ancora comandata da Bruno Alves.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Alves, Bastoni, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Barillà; Gervinho, Inglese, Biabiany.

A disposizione: Frattali, Bagheria, Gazzola, Gobbi, Munari, Dimarco, Diakhate, Dezi, Baraye, Ceravolo, Siligardi, Sprocati, Davordzie

Allenatore: D'Aversa.

SPAL (4-4-2): Viviano; Bonifazi, Simic, Felipe, Fares; Lazzari, Kurtic, Schiattarella, Missiroli; Antenucci, Petagna.

A disposizione: Gomis, Poluzzi, Dickmann, Costa, Schiattarella, Valoti, Floccari, Antenucci.

Allenatore: Semplici.