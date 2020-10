Parma-Spezia 2-2, le pagelle: Terzi ingenuità che pesa, Kucka dal dischetto firma il pari

PARMA

Sepe 6 - Nulla può sui gol dello Spezia, attento sulle conclusioni di Nzola nel primo tempo e sui traversoni che arrivano dal fondo.

Grassi 6 - Gara ordinata sulla corsia di destra, si fa vedere spesso per cercare il traversone. In difesa rischia pochissimo.

Iacoponi 5,5 - Con Nzola ha il suo bel da fare, non sempre preciso sulla fisicità del suo diretto avversario che gli crea qualche problema.

Gagliolo 6,5 - Perde il duello aereo con Chabot in occasione del vantaggio spezzino. Si riscatta riaprendo il match sfruttando al meglio una respinta di Provedel. Sui calci da fermo è sempre pericoloso.

Pezzella 6 - Bella la sua conclusione con il mancino ad inizio match dalla distanza, spinge specie nel finale con i suoi cross dal fondo.

Hernani 5,5 - Accompagna poco l’azione della sua squadra, non si vede molto nemmeno in fase di contenimento dell’avversario (Dal 52’ Karamoh 6,5 - Dà vivacità alla fase offensiva con i suoi tagli verso l’area di rigore, si divora però la rete del 2-2 ma propizia comunque la rimonta con la sua verve).

Brugman 5,5 - Bene sui calci da fermo con il suo piede; da un suo cross nasce l’1-2 di Gagliolo ma è in ritardo su Agudelo in occasione del raddoppio ligure (Dal 52’ Cyprien 6 - Più dinamico in mezzo al campo, aiuta la squadra nel forcing alla ricerca del pareggio).

Kuritc 5,5 - Non si risparmia anche se fa fatica a pressare alto gli avversari. Da un suo colpo di testa che impegna Provedel nasce il gol dell’1-2 (Dall’80’ Sohm sv).

Kucka 6,5 - Guida il tentativo di rimonta del Parma prima andando vicino alla rete e poi trasformando il rigore del pareggio.

Gervinho 5,5 - Si muove molto fra le linee ma al momento decisivo manca sempre della lucidità giusta. Viene spesso fermato dalla retroguardia di Italiano.

Cornelius 6 - Si vede pochissimo in fase di conclusione dell’azione nel primo tempo. Nella ripresa è più incisivo arrivando sempre per primo sui palloni alti, si procura il rigore del 2-2 con grandissima esperienza da vero centravanti.

Liverani 6 - Dopo un primo tempo così così, il Parma cresce col passare nei minuti, rischia ma alla fine riesce a riacciuffare un pareggio con le unghie e con i denti.

SPEZIA

Provedel 6,5 - Gioca molto alto uscendo al limite dell’area di rigore. Prova il miracolo sul colpo di testa di Kurtic ma nulla può sulla ribattuta di Gaglolo. Attento in uscita su Karamoh nella ripresa, provvidenziale nel finale sempre sul numero 10 ducale. Incolpevole sul rigore finale di Kucka.

Sala 6 - Si sgancia molto sulla corsia di destra nel tentativo di trovare i cross per la testa di Nzola. In difesa soffre qualcosa su Gervinho ma alla fine riesce comunque a guadagnarsi una piena sufficienza (Dal 53’ Ferrer 5,5 - Fatica a contenere la rapidità di Karamoh, graziato dal numero 10 del Parma su un suo errore nella fase difensiva).

Chabot 7 - Trova il suo primo gol da giocatore dello Spezia nello stesso stadio, la porta era diversa, in cui aveva trovato la prima gioia in Serie A. Si libera di Gagliolo con mestiere e supera Sepe con uno stacco imperioso.

Terzi 5,5 - Gervinho e Cornelius sono due clienti scomodi ma il capitano spezzino ci mette esperienza e decisione per frenarli rischiando poco. Rovina tutto con un intervento in ritardo su Cornelius che costa alla sua squadra due punti.

Bastoni 6,5 - Si sgancia spesso sulla corsia di sinistra cercando anche l’area di rigore per provare a creare grattacapi a Sepe (Dal 62’ Dell’Orco 6 - Entra bene in partita disputando una buona mezzora).

Bartolomei 6 - Corre, lotta e combatte come sempre aiutando anche la retroguardia quando il Parma preme. In ritardo però su Gagliolo in occasione del gol del 2-1.

Agoumé 6,5 - Prima in A con la maglia dello Spezia ma il giovane 2002 non sente per niente l’emozione. Decisiva la sua pressione sul numero 33 ducale da cui nasce il 2-0, sfortunato quando nella ripresa colpisce il palo su una sua bella conclusione.

Pobega 5,5 - Pronti, via e viene ammonito dal direttore di gara. Gestisce il giallo però con ordine rischiando poco ma è troppo timido in certi frangenti (Dal 53’ Estevez 6 - Si presenta al nuovo pubblico con un palo che avrebbe meritato maggior fortuna).

Agudelo 6,5 - Trova la sue seconda rete in Serie A, la prima con la maglia dello Spezia. Riceve un passaggio di Nzola e scarica alle spalle di Sepe una conclusione potente (Dal 62’ Verde 6 - Pressa i portatori di palla del Parma e aggredisce la profondità quando la sua squadra spinge. Si iscrive anche lui alla lista dei calciatori che hanno colto il legno)

Nzola 6,5 - Gioca molto per i compagni e fa a sportellate con la difesa del Parma. Va vicino in più occasioni al gol, decisiva la sponda per la rete del 2-0 di Agudelo. Va vicino al doppio assist ma Estevez coglie il palo (Dall’81’ Piccoli sv).

Gyasi 6 - Corre molto e viene spesso cercato dai compagni di squadra. Prova a cercare l’acuto ma non è fortunato nella conclusione.

Italiano 7 - Il suo Spezia viene beffato solo nel recupero ma gioca bene e meriterebbe maggior sorte specie per i tre pali colpiti. Si vede sempre di più la sua mano.