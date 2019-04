© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A pochi minuti dal calcio d'inizio di Parma-Torino, Mattia Sprocati ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: "Per questa gara abbiamo lavorato come sempre, per cercare di portare a casa dei punti oggi. Io ho lavorato tutto l'anno per farmi trovare pronto adesso. Cercheremo di giocare con tranquillità e di fare la nostra partita".